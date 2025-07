Polícia Civil prende líder de facção criminosa maranhense em São Gonçalo

Policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos, em ação conjunta com agentes da Polícia Civil do Maranhão, prenderam um dos líderes de uma facção criminosa responsável por diversos crimes no estado maranhense. Lucas Silva Gonçalves de Sousa foi localizado e capturado, nesta quinta-feira (24), no bairro Mutuapira, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro .

De acordo com as investigações, o homem ocupava função de comando disciplinar dentro da facção, com poder de decisão sobre ações violentas, aplicação de punições internas e cobrança de valores ilícitos. Além disso, o criminoso era responsável por manter a arrecadação financeira da organização. O grupo atua em roubos de cargas, tráfico de drogas, latrocínios e extorsões no Maranhão, principalmente na BR-135, em São Luís, capital maranhense.

O criminoso se escondia em São Gonçalo, e foi localizado após trabalho integrado de inteligência e cooperação entre policiais civis dos dois estados. Contra ele foi cumprido um mandado de prisão.

