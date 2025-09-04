Polícia Civil prende maiores ladrões de carros de aplicativo em Nova Iguaçu

A Polícia Civil prendeu os assaltantes Samuel Gomes de Oliveira, de 19 anos, e Gabriel Machado Oliveira, de 21 anos, durante ação em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro . Com mais de 30 anotações criminais, os suspeitos foram encontrados após informações do Disque Denúncia. Segundo o delegado responsável, eles agiam de forma violenta com as vítimas. Durante um roubo, um motorista de aplicativo foi agredido enquanto dirigia. Ambos têm histórico criminal por diversos crimes, incluindo tráfico e corrupção de menores.



