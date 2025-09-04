Polícia Civil prende maiores ladrões de carros de aplicativo em Nova Iguaçu
Samuel Gomes de Oliveira, de 19 anos, e Gabriel Machado Oliveira, de 21 anos, foram encontrados após informações do Disque Denúncia
A Polícia Civil prendeu os assaltantes Samuel Gomes de Oliveira, de 19 anos, e Gabriel Machado Oliveira, de 21 anos, durante ação em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Com mais de 30 anotações criminais, os suspeitos foram encontrados após informações do Disque Denúncia. Segundo o delegado responsável, eles agiam de forma violenta com as vítimas. Durante um roubo, um motorista de aplicativo foi agredido enquanto dirigia. Ambos têm histórico criminal por diversos crimes, incluindo tráfico e corrupção de menores.
