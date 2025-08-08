Polícia Civil realiza operação contra aplicativo de transporte do tráfico na Vila Kennedy

A Polícia Civil realiza, nesta sexta-feira (8), a "Operação Rota das Sombras", para desarticular um esquema de transporte clandestino operado pela facção Comando Vermelho na comunidade da Vila Kennedy, zona oeste do Rio de Janeiro . A investigação revelou que mototaxistas da região eram coagidos a instalar e utilizar um aplicativo desenvolvido pela facção, que funcionava como uma plataforma de mobilidade urbana com aparência legal, mas utilizada para financiar o tráfico de drogas. Até o momento, quatro pessoas foram presas.

As investigações apontaram que mais de 300 mototaxistas estavam cadastrados no sistema, gerando lucros mensais para a organização criminosa que podem chegar a R$ 1 milhão. Além disso, empresas de fachada eram utilizadas para mascarar as operações financeiras, conferindo aparência de legalidade ao aplicativo.

Durante a operação, são cumpridos sete mandados de prisão temporária e 12 de busca e apreensão em estabelecimentos comerciais de fachada e residências localizadas na zona oeste do Rio, no município de Niterói e no interior do estado.

aqui!