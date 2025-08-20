Polícia Civil realiza operação contra golpe do falso advogado no RJ

Policiais civis realizam, nesta quarta-feira (20), uma operação contra envolvidos no golpe do "falso advogado". A ação é parte da "Operação Lex Falsa", da Polícia Civil de Santa Catarina. São cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão na Ilha do Governador, zona norte do Rio de Janeiro , em Cabo Frio, Região dos Lagos, e em Campos dos Goytacazes, Norte Fluminense. Até o momento, três criminosos foram presos.

Os alvos são pessoas físicas e jurídicas que se associavam, de forma reiterada, com a utilização indevida da identidade de advogados catarinenses e de dados de processos judiciais, com o fim de obter vantagem financeira ilícita. Com os dados em mãos, os criminosos fazem contato com as vítimas se passando por seus advogados.

