Polícia Civil realiza operação contra quadrilha envolvida em golpe do falso sequestro no RJ

A Polícia Civil do Rio de Janeiro realiza, nesta quarta-feira (13), uma operação em conjunto com a Polícia Civil de Goiás contra integrantes de uma quadrilha que pratica extorsões por meio do golpe do falso sequestro. São cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão nos municípios de Mesquita, São João de Meriti e Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

De acordo com os agentes, uma vítima, diante de grave ameaça, realizou transferência de mais de R$ 150 mil de contas próprias, de familiares e de empresa da família, em abril do ano passado. No tempo em que esteve em contato com os criminosos, foi obrigada a espelhar a tela de seu celular, permitindo que os autores ainda utilizassem indevidamente seu cartão de crédito posteriormente.

