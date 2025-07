Polícia Civil realiza operação contra quadrilha que aplicava golpes do empréstimo consignado no RJ

Policiais civis da Delegacia do Consumidor realizam, nesta quarta-feira (16), uma operação contra um grupo criminoso especializado em aplicar golpes de empréstimo consignado em idosos. São cumpridos 13 mandados de busca e apreensão, na capital do Rio de Janeiro , na Baixada Fluminense e na Costa Verde. Também foi autorizado o bloqueio de R$ 500 mil dos envolvidos.

A quadrilha possuía acesso a dados das vítimas e, para aplicar os golpes, os criminosos ludibriavam as vítimas, afirmando que a operação seria necessária para quitar um contrato anterior, com supostas condições mais vantajosas. Eles convenciam as vítimas a fazer a transferência integral do novo empréstimo para conta de terceiros, com a falsa alegação que as dívidas anteriores estavam quitadas. As pessoas só descobriam do golpe no mês seguinte, quando a parcela do empréstimo era cobrada.

Quatro vítimas procuraram a Polícia Civil, mas a suspeita é de que mais pessoas possam ter sido alvos do grupo. Além dos cumprimentos de mandados no Rio, Queimados, Nova Iguaçu e Angra dos Reis, foram deferidos pedidos para bloqueio de contas e quebra de sigilo de dados dos investigados.

