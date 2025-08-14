Logo R7.com
Polícia Civil realiza operação contra venda de anabolizantes pelos Correios no RJ

Sete mandados de busca e apreensão são cumpridos em diversas localidades da capital e da Baixada Fluminense

A Delegacia do Consumidor realiza uma operação para investigar a venda irregular de anabolizantes, entregues pelos Correios no RJ. A ação abrange sete mandados de busca e apreensão expedidos pelo poder judiciário. Os locais investigados incluem a Ilha do Governador, Vila da Penha, Vista Alegre, na zona norte do Rio de Janeiro, Recreio dos Bandeirantes e Tanque, na zona oeste, além de Itaguaí, na Baixada Fluminense. Uma grande quantidade de materiais, incluindo anabolizantes, já foi apreendida e levada à DECOM, na Cidade da Polícia.

