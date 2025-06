Polícia desmantela call center clandestino no centro do Rio

Dez membros de uma quadrilha foram presos em um call center clandestino na avenida Rio Branco, no centro do Rio de Janeiro . Os criminosos fingiam ser representantes de bancos e ofereciam falsas renegociações de empréstimos consignados para idosos e aposentados. As vítimas, iludidas por promessas de descontos, acabavam contraindo novos empréstimos, ficando com mais dívidas.

Durante a operação, a polícia apreendeu notebooks, torres de computadores e encontrou papéis rasgados com dados das vítimas. Os detidos foram autuados por estelionato e associação criminosa e, se condenados, podem enfrentar penas de até 15 anos. Para evitar esse tipo de golpe, é recomendado não fornecer dados pessoais ou bancários por telefone e tratar diretamente com o gerente no banco.

aqui!