Polícia faz operação em três comunidades de Madureira, na zona norte do Rio

A Polícia Militar realiza operações em Madureira, nas comunidades Cajueiro, Faz Quem Quer, e Congonha, e na Vila Kennedy, todas no Rio de Janeiro .

Não há registros de feridos ou prisões em Madureira, enquanto na Vila Kennedy, duas prisões foram efetuadas.

As ações visam combater o tráfico de drogas, contando com equipes armadas e informações do serviço de inteligência.

A operação continua nessas regiões.

