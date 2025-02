Polícia fecha fábrica clandestina de cigarros na zona norte do Rio

A polícia fechou uma fábrica clandestina de cigarros localizada na Penha, zona norte do Rio de Janeiro . No local foram encontradas cinco máquinas industriais e mais de 200 caixas com cigarros prontos para venda. A operação foi realizada pela Draco (Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas) após uma denúncia anônima. Ninguém foi preso. As investigações continuam para identificar os envolvidos.