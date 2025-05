Polícia Federal e MPF desarticulam esquema internacional de tráfico de drogas

A Polícia Federal e o GAECO realizaram uma operação para desarticular um esquema de tráfico internacional de drogas, marcando a segunda fase de uma investigação que começou em 2022.

Foram emitidos 21 mandados de busca e apreensão em cidades como Rio de Janeiro , Niterói, São Paulo , Campinas e Salvador.

A investigação teve início após a prisão de uma mulher no Aeroporto Internacional do Rio, que carregava 3.200 gramas de cocaína em uma mala com fundo falso.

A quadrilha movimentou 10 milhões de reais através de lavagem de dinheiro.