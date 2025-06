Polícia identifica autor do disparo que matou homem durante briga em bar na zona oeste do Rio

A Polícia Civil identificou um homem como o autor do disparo que resultou na morte de Caio Vinícius de Almeida Costa , de 28 anos, na saída de um bar, em Padre Miguel, zona oeste do Rio de Janeiro . Câmeras de segurança capturaram o tumulto e a fuga do suspeito após os tiros.

Amigos tentaram socorrer Caio, levando-o ao hospital Albert Schweitzer, mas ele não resistiu. Ele deixa uma filha de um ano. O caso está sendo investigado pela delegacia de Bangu, que já ouviu o pai do suspeito, confirmando a participação do filho no crime. Outras testemunhas ainda serão ouvidas.

