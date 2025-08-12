Polícia identifica sujeira e falta de comida na casa onde bebê morreu após mãe ir a baile no Rio
Mãe deixou criança de oito meses com irmão de cinco anos; polícia investiga se a bebê morreu sufocada ao se engasgar com mamadeira
Vanuza Moura, de 23 anos, foi presa em Realengo, na zona oeste do Rio de Janeiro, após a morte da filha de 8 meses. A mãe deixou a bebê e o irmão de 5 anos sozinhos em casa enquanto ia a um baile funk. A polícia encontrou sinais evidentes de maus tratos no local. O pai da criança relatou que recebeu a notícia do falecimento durante o Dia dos Pais. Segundo médicos, Valentina morreu por engasgo. A mãe responderá por abandono de incapaz e maus tratos seguido de morte.
