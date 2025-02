Polícia investiga morte de bebê de 11 meses no Complexo da Maré, zona norte do Rio

A Polícia Civil investiga morte de bebê de 11 meses no Complexo da Maré, zona norte do Rio. Arthur Victor dos Santos deu entrada na UPA, Unidade de Pronto-Atendimento, com lesões pelo corpo. Um laudo, obtido com exclusividade pelo jornalismo da Record, identificou 15 lesões no menino. O padrasto e a mãe estão detidos pela polícia. Há relatos de que ele era deixado sozinho em casa.