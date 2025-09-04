Polícia investiga morte de criança encontrada em estado avançado de decomposição no morro do Urubu

Uma criança de seis anos foi encontrada morta na casa onde morava com a mãe no Morro do Urubu, em Piedade, na zona norte do Rio de Janeiro . A mãe, Maria Raíssa da Silva Maximiliano, foi presa após vizinhos desconfiarem do desaparecimento da menina e encontrarem o corpo em estado avançado de decomposição. Ela mantinha o corpo da filha em casa por cerca de um mês, enquanto dois outros filhos de diferentes pais estavam presentes. Vizinhos relataram que mantinha o ventilador ligado para dissipar o mau cheiro. A polícia investiga as causas da morte, suspeitando que a mãe ocultou o cadáver para não perder benefícios sociais. O caso está sob investigação pela divisão de homicídios.



