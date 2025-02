Polícia investiga rapper Oruam por vídeo com disparo de arma em casa

O rapper Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, conhecido como Oruam, foi alvo de uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro, na manhã desta quarta-feira (26). Na casa do rapper, os agentes encontraram um foragido da justiça pelo crime de organização criminosa. Por abrigar um foragido, Oruam vai ser autuado pelo crime de favorecimento. A investigação teve início para apurar uma ocorrência de disparo de arma de fogo realizado por Oruam, em dezembro do ano passado, no interior de condomínio residencial localizado em Igaratá, São Paulo (veja vídeo). Oruam foi indiciado pela prática do crime de disparo de arma de fogo, após ter colocado em risco a integridade física de diversas pessoas.