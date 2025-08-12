Logo R7.com
Polícia investiga tentativa de assalto que deixou sargento da Marinha baleada em São João de Meriti

Juliana da Silva Oliveira, de 35 anos, está grávida de quatro meses; vítima têm quadro de saúde gravíssimo, mas a gestação não precisou ser interrompida

RJ no Ar|Do R7

A polícia investiga uma tentativa de assalto que resultou em disparos contra a sargento da Marinha Juliana da Silva Oliveira, de 35 anos, e grávida de quatro meses. O crime ocorreu em São João de Meriti, no Rio de Janeiro, quando criminosos atiraram após o veículo das vítimas parar.


Juliana foi levada ao Hospital da Mulher e transferida para o Hospital Adão Pereira Nunes com ferimentos graves, porém sem necessidade de interromper a gravidez. A perícia identificou que os bandidos usaram uma arma semiautomática. O crime ocorreu durante uma visita de Juliana à sua família no Dia dos Pais. A família, abalada, acompanha seu estado de saúde e tem esperança na recuperação dela e do bebê.




