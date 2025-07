Polícia Militar chama reforço para liberar vias de Madureira após sequestro de ônibus e BRT

A polícia precisou pedir reforços para conter manifestações em Madureira, zona norte do Rio de Janeiro , que duraram mais de quatro horas, após a morte de um suposto traficante, durante operação da PM no morro da Serrinha. O corredor expresso do BRT foi interditado quando 22 ônibus foram sequestrados e usados como barricadas. Criminosos fugiram levando as chaves dos coletivos. Foi necessário chamar caminhões guinchos para rebocar os veículos.

Durante a ação policial na comunidade, dois fuzis, carregadores, munições, uma pistola, 10 granadas artesanais e material entorpecente foram apreendidos. Estruturas de concreto conhecidas como “seteiras”, utilizadas por criminosos para posicionar fuzis e atirar contra as forças de segurança, também foram destruídas. No alto da Serrinha, locais utilizados como esconderijo e ponto de apoio para a movimentação da organização criminosa na disputa territorial, também foram desmobilizados.

aqui!