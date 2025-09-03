Polícia Militar prende traficante em liberdade condicional em Japeri (RJ)
Lucas Amaral de Carvalho, o LC, pertence à quadrilha liderada por Bochecha Rosa, chefe das comunidades do Corte Oito e da Mangueirinha, em Duque de Caxias
A Polícia Militar prendeu o traficante Lucas Amaral de Carvalho, de 30 anos, conhecido como LC, na comunidade Lagoa do Sapo, em Japeri, no Rio de Janeiro. Ele já tinha passagens pela polícia pelos crimes de roubo e receptação. LC estava em liberdade condicional e pertence à quadrilha liderada por Hyrval Cassiano da Silva, o Bochecha Rosa, chefe das comunidades do Corte Oito e da Mangueirinha, em Duque de Caxias. Foragido da Justiça, Bocheca Rosa tem seis mandados de prisão em aberto por tráfico, associação criminosa, homicídio qualificado, sequestro e cárcere privado.
Com o traficante LC, foram apreendidos maconha, cocaína, crack, rádios transmissores e dinheiro. O comparsa de LC também foi detido. Segundo a polícia, Bochecha Rosa seria o mandante da emboscada, em Duque de Caxias, ao policial militar reformado Alexandre Gonçalves Sampaio, onde o sobrinho de 4 anos, Gael Sampaio, foi morto, e a mãe do menino, Priscila Gonçalves Sampaio, foi atingida na cabeça e está internada no Hospital Adão Pereira Nunes.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas