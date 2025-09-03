Polícia Militar prende traficante em liberdade condicional em Japeri (RJ)

A Polícia Militar prendeu o traficante Lucas Amaral de Carvalho, de 30 anos, conhecido como LC, na comunidade Lagoa do Sapo, em Japeri, no Rio de Janeiro . Ele já tinha passagens pela polícia pelos crimes de roubo e receptação. LC estava em liberdade condicional e pertence à quadrilha liderada por Hyrval Cassiano da Silva, o Bochecha Rosa, chefe das comunidades do Corte Oito e da Mangueirinha, em Duque de Caxias. Foragido da Justiça, Bocheca Rosa tem seis mandados de prisão em aberto por tráfico, associação criminosa, homicídio qualificado, sequestro e cárcere privado.

Com o traficante LC, foram apreendidos maconha, cocaína, crack, rádios transmissores e dinheiro. O comparsa de LC também foi detido. Segundo a polícia, Bochecha Rosa seria o mandante da emboscada, em Duque de Caxias, ao policial militar reformado Alexandre Gonçalves Sampaio, onde o sobrinho de 4 anos, Gael Sampaio, foi morto, e a mãe do menino, Priscila Gonçalves Sampaio, foi atingida na cabeça e está internada no Hospital Adão Pereira Nunes.

