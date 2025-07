Polícia Militar prende traficante que operava 'disque-drogas' na Tijuca

A Polícia Militar prendeu dois homens na Praça da Bandeira, zona norte do Rio de Janeiro , por envolvimento em um esquema de tráfico de drogas. Fransivaldo Matias Mendes e Douglas Salgado Coco foram abordados em atitude suspeita em frente a uma escola local. Com a dupla, foram encontrados dois pacotes de cocaína e R$ 45,00. Um dos detidos confessou ter comprado a droga do outro.

A descoberta do esquema ocorreu após investigações do 6º Batalhão da Tijuca, que monitorava a área por denúncias de roubos. O celular de um dos traficantes revelou o funcionamento de um serviço de "disque-drogas", que atendia a região da Grande Tijuca. O traficante obtinha entorpecentes no Morro do São Carlos e fazia a entrega por moto.

Um áudio divulgado pela polícia exemplifica a operação, mostrando um cliente tentando adquirir drogas a crédito. O usuário foi ouvido e liberado, enquanto o vendedor permaneceu preso.

aqui!