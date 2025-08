Polícia Militar realiza operação contra roubo de cargas e veículos na comunidade do Acari

A Polícia Militar realiza uma operação na comunidade de Acari, localizada na zona norte do Rio de Janeiro . Policiais do 41º Batalhão estão no local com o objetivo de reprimir os roubos de veículos e cargas. A ação visa encontrar ladrões envolvidos nessas atividades criminosas.



