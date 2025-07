Polícia Militar realiza operação em comunidades de Madureira contra crime organizado

Na manhã desta quinta-feira (24), policiais militares do 9ºBPM (Rocha Miranda), realizam uma operação nas comunidades da Congonha, Cajueiro e Faz Quem Quer, na zona norte do Rio de Janeiro . As ações visam reprimir o crime organizado e as tentativas de expansão de domínio territorial por criminosos no Rio, além de coibir a atuação das quadrilhas responsáveis pelos roubos de veículos nos acessos a essas localidades. Durante buscas pela comunidade, os policiais localizaram um fuzil e entorpecentes a serem contabilizados.

