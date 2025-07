Polícia Militar realiza operação no Complexo da Maré para reprimir roubos de cargas e veículos

Na manhã desta quinta-feira (10), a Polícia Militar realiza uma ação nas comunidades do Parque União e da Nova Holanda, todas localizadas no do Complexo da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro . De acordo com o comando da unidade, a operação conta com agentes do BOPE, do Choque e do BAC. Policiais militares do 22° BPM (Maré) também atuam no entorno das comunidades. A ação tem como objetivo reprimir as ações de criminosos envolvidos nas práticas de roubos de cargas e veículos, nas principais vias expressas localizadas no entorno do Complexo da Maré.

