Polícia Militar realiza operação no Complexo de Israel para combater tráfico

Uma operação da Polícia Militar ocorre no Complexo de Israel, na zona norte do Rio de Janeiro , nesta terça-feira, gerando um clima de tensão na região. As equipes policiais buscam foragidos e criminosos envolvidos com o tráfico de drogas.

A Avenida Brasil foi fechada nos dois sentidos, e viaturas e veículos blindados estão no local para garantir a segurança dos moradores. Devido a tiroteios durante a madrugada, a estação de Vigário Geral está fechada, causando transtornos para quem precisa se deslocar.

Três unidades de saúde e 17 unidades escolares da região foram impactadas por conta da operação em curso.

