Polícia ouve agressores envolvidos em ataque a torcedor do Botafogo no Nilton Santos

A polícia ouviu os depoimentos dos dois agressores que espancaram um torcedor do Botafogo após uma partida no estádio Nilton Santos. Os irmãos afirmaram que as agressões foram motivadas por um suposto assédio à esposa de um deles.

Os agressores compareceram à delegacia espontaneamente, indicando que não estão fugindo da justiça. O torcedor agredido está internado em coma e seu estado é considerado grave.

O caso foi registrado como lesão corporal e pode ser reclassificado como tentativa de homicídio devido à gravidade das feridas.