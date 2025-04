Polícia prende criminoso que participou de ataque que baleou menino de sete anos na Taquara

No domingo de Páscoa, um menino de sete anos foi baleado na Taquara, zona oeste do Rio de Janeiro , enquanto sua família retornava para casa. Segundo a polícia, o ataque visava um carro preto, alvo dos tiros disparados por milicianos que estavam em uma moto.

A polícia prendeu Luiz Carlos Mendonça Cupertino, conhecido como PQD, que confessou ter participado do crime e dirigia a motocicleta usada no ataque. Também foram detidos Carlos Alberto Costa dos Santos Júnior, o Gordinho, e Luciana Soares de Azevedo, a Sinistra, suspeitos de ligação com a milícia local, portando armas e munições.

O menino foi levado a uma unidade de pronto atendimento e posteriormente transferido para um hospital, onde ficou internado por cinco dias antes de receber alta. As investigações prosseguem para identificar o atirador na garupa da moto.

