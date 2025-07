Polícia prende criminosos e apreende mais de 300 celulares em mercado popular de Duque de Caxias

Os agentes da DRCPIM (Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Propriedade Material) realizaram uma operação no mercado popular em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro . O objetivo foi apreender celulares roubados vendidos nos boxes do local. Mais de 300 aparelhos foram confiscados e 17 pessoas foram detidas, com 10 autuadas por receptação. Os celulares serão analisados para identificação dos proprietários. A Operação Rastreio já recuperou mais de 5 mil aparelhos e prendeu mais de 300 criminosos no Estado do Rio.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!