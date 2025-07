Polícia prende dois chefes de grupos de baloeiros na Baixada Fluminense

A Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente prendeu dois chefes de grupos que soltam balões em operação que ocorreu em áreas da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro . Jarcilei Pereira foi preso em sua casa em Seropédica após a confecção do balão. Enoch Alexandre Chaves foi detido no distrito Engenheiro Pedreira, em Japeri.

Ambos foram autuados por formação de quadrilha e crime ambiental e podem enfrentar até seis anos de prisão. A polícia investiga outros envolvidos na ação.