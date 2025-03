Polícia prende homem que incendiou ônibus da ex na Baixada Fluminense Washington Luis dos Santos Martins tomava banho na lagoa do Caiçara, em Arraial do Cabo, quando foi surpreendido pelos agentes

RJ no Ar|Do R7 10/03/2025 - 16h39 (Atualizado em 10/03/2025 - 16h39 ) twitter

