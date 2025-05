Polícia prende homem que se passava por pedreiro para roubar casas de luxo no Rio

A polícia prendeu um homem que se passava por pedreiro para roubar casas de luxo no Rio de Janeiro . De acordo com as investigações, ele aproveitava a prestação de serviço para monitorar a rotina de moradores.

Deivison Santana estava foragido desde o ano passado. Ele participou de um assalto em que alguns moradores foram mantidos reféns em Copacabana, na zona sul, inclusive, um deles foi usado como escudo humano.