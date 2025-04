Polícia prende mais um suspeito de envolvimento na morte de agente da Core casado com juíza

A polícia prendeu no Catiri, em Bangu, na zona oeste do Rio, mais um suspeito de envolvimento na morte do agente da Core (Coordenadoria de Recursos Especiais) João Pedro Marquini. Durante a abordagem, o criminoso tentou enganar a polícia e se passar pelo irmão. Contra ele havia um mandado de prisão pelo crime de latrocínio (roubo seguido de morte).

Marquini morreu antes de reagir a uma tentativa de assalto em Vargem Grande, na mesma região, há cerca de um mês. Ele era casado com a juíza Tula Mello.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!