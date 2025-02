Polícia prende suspeitos de integrar quadrilha que aplicava golpe de falsa entrega de exames

A polícia prendeu dois homens suspeitos de integrar uma quadrilha que aplicava o golpe da falsa entrega de exames médicos. Eles foram localizados na suíte de um hotel na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Segundo as investigações, o grupo causo um prejuízo de R$ 1,5 milhão. Os criminosos se disfarçavam de entregadores e usavam máquinas de cartão adulteradas para receber valores superiores aos cobrados pela taxa de entrega. As quantias roubadas das vítimas ficavam entre R$ 10 mil e R$ 20 mil. Os presos confessaram que os dados cadastrais das vítimas eram obtidos pela internet. A suspeita é que eles tenham explorado falhas nos sistemas de segurança de hospitais e laboratórios.