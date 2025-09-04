Polícia procura homem foragido por ameaçar e agredir ex-mulher em Nova Iguaçu

A polícia está à procura de Igor dos Santos Barbosa, acusado de perseguir, ameaçar e agredir sua ex-esposa, em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro . Ele violou uma medida protetiva e está foragido. A mulher relatou que Igor invadiu sua casa três vezes em menos de 24 horas e a agrediu na frente dos cinco filhos do casal. Eles foram casados por 13 anos, e a vítima afirma sofrer perseguição desde a separação, há dois anos. Igor fez ameaças diretas, dizendo que se não tivesse paz, ela também não teria. A situação alterou drasticamente a rotina da mulher e de seus filhos, gerando medo na família. Ela pede a prisão de Igor para poder viver em segurança.



