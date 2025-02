Polícia procura homem que fez compras com cartão de idoso achado morto com sinais de tortura

A polícia procura um homem que fez compras com o cartão de um idoso morto com sinais de tortura no Rio de Janeiro . O rapaz é conhecido como "Argentino" e apontado como principal suspeito do crime. De acordo com as investigações da Delegacia de Homicídios da Capital, ele já havia trabalhado para a vítima.

Luiz Antônio Desidério, de 72 anos, foi encontrado morto em dezembro de 2024, na comunidade do Terreirão, no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste, onde morava e administrava 25 imóveis. De acordo com o irmão da vítima, o corpo do idoso estava com as mãos e pés amarrados.