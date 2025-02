Polícia resgata caminhoneiro mantido refém e recupera carga avaliada em mais de R$ 300 mil

Policiais militares resgataram um caminhoneiro mantido refém por criminosos em um dos acessos do Morro do 18, em Quintino, na zona norte do Rio de Janeiro . O motorista foi abordado na avenida Brasil, na altura de Vigário Geral, e obrigado a seguir os ladrões. O veículo transportava carrinhos de bebê. Avaliada em mais de R$ 300 mil, a carga foi recuperada. Porém, os seis ladrões conseguiram fugir.