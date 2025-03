Policiais chegam com retroescavadeiras para demolir resort com lago artificial do traficante Peixão

Policiais civis chegaram com retroescavadeiras para demolir o "resort" do traficante Peixão no Complexo do Israel, na zona norte do Rio de Janeiro, nesta terça-feira (11). O imóvel com piscina, churrasqueira e até lago artificial fica na comunidade Parada de Lucas e é um dos endereços vasculhados durante a operação policial. Outro alvo da ação é a academia utilizada por criminosos. Todos os equipamentos foram apreendidos e devem ser usados pela polícia a partir de agora.