Policiais militares e criminosos trocam tiros na comunidade Corte Oito em Caxias

Na região do Corte Oito, em Duque de Caxias, uma operação policial resultou em confronto entre agentes do 15º Batalhão de Polícia Militar e três criminosos.

Após uma abordagem a um veículo suspeito durante a madrugada, houve troca de tiros com os ocupantes do carro, que foram feridos e levados ao Hospital Moacir do Carmo, onde faleceram.

Entre os identificados estava Wilson Luiz de Ponte Sotero, conhecido como RD.

Dentro do carro dos criminosos foram encontrados cinco fuzis, lunetas de precisão e munições, todos apreendidos.

A ação intensificou a presença da Polícia Militar na área, resultando em mais segurança para os moradores que relataram tiroteios nas redes sociais.