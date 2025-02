Policial civil é suspeito de matar assessor parlamentar em briga em frente a hotel na Barra

O empresário e assessor parlamentar Marcelo dos Anjos Abitan da Silva, de 49 anos, foi morto após uma briga de trânsito na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro . Ele tentava acessar a garagem do hotel onde estava com a família e buzinou insistentemente para outro motorista que estava estacionado. O homem desembarcou, disparou pelo menos cinco vezes e fugiu. A Delegacia de Homicídios identificou um policial civil como o principal suspeito do crime.

Marcelo deixou esposa e um filho adolescente. A vítima trabalhava com a vereadora Vera Lins. A parlamentar classificou o caso como triste e provocado pela impaciência de pessoas que se acham acima de qualquer situação.

Em nota, a Polícia Civil disse não compactuar com quaisquer desvios de conduta, cometimento de crimes ou abuso de autoridade praticados por agentes da instituição.