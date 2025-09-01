Policial militar dispara durante confusão e atinge amigo em Niterói

Na madrugada do último domingo (31), houve uma confusão na saída de um quiosque em Niterói, no Rio de Janeiro . Um policial militar disparou tiros para o chão ao tentar apartar a situação, e uma bala ricocheteou, atingindo seu amigo Matheus Torquato Bezerra, de 36 anos, no abdômen. Ele está internado em estado grave no Hospital Estadual Azevedo Lima após cirurgia. O policial foi autuado por lesão corporal, teve sua arma apreendida, e investigações estão sendo conduzidas pela corregedoria da Polícia Militar e pela delegacia de Itaipu.



