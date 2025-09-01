Policial militar dispara durante confusão e atinge amigo em Niterói
Vítima foi baleada no abdômen, realizou cirurgia e está internada em estado grave; policial foi autuado por lesão corporal
Na madrugada do último domingo (31), houve uma confusão na saída de um quiosque em Niterói, no Rio de Janeiro. Um policial militar disparou tiros para o chão ao tentar apartar a situação, e uma bala ricocheteou, atingindo seu amigo Matheus Torquato Bezerra, de 36 anos, no abdômen. Ele está internado em estado grave no Hospital Estadual Azevedo Lima após cirurgia. O policial foi autuado por lesão corporal, teve sua arma apreendida, e investigações estão sendo conduzidas pela corregedoria da Polícia Militar e pela delegacia de Itaipu.
