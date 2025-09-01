Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
RJ no Ar

Policial militar dispara durante confusão e atinge amigo em Niterói

Vítima foi baleada no abdômen, realizou cirurgia e está internada em estado grave; policial foi autuado por lesão corporal

RJ no Ar|Do R7

Na madrugada do último domingo (31), houve uma confusão na saída de um quiosque em Niterói, no Rio de Janeiro. Um policial militar disparou tiros para o chão ao tentar apartar a situação, e uma bala ricocheteou, atingindo seu amigo Matheus Torquato Bezerra, de 36 anos, no abdômen. Ele está internado em estado grave no Hospital Estadual Azevedo Lima após cirurgia. O policial foi autuado por lesão corporal, teve sua arma apreendida, e investigações estão sendo conduzidas pela corregedoria da Polícia Militar e pela delegacia de Itaipu.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • tiroteio
  • policia-civil
  • PM (Polícia Militar)
  • Rio de Janeiro (Estado)

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.