Policial Militar é assassinado durante tentativa de assalto no Rio de Janeiro

O sargento da Polícia Militar Júlio César Garcia José, de 44 anos, foi baleado em uma tentativa de assalto na rua Aveiro, em Irajá, zona norte do Rio. Ele foi imediatamente socorrido e levado ao Hospital Municipal Francisco da Silva Teles, onde familiares e amigos aguardavam por notícias. O secretário de Polícia Militar, Coronel Marcelo Menezes, esteve na unidade para que ele fosse transferido ao Hospital Estadual Getúlio Vargas. Apesar dos esforços e de passar por cirurgia, o sargento não sobreviveu.

A morte dele eleva para 33 o número de PMs mortos no estado este ano. O caso está sob investigação da Polícia Civil, que analisa imagens do crime. O policial foi surpreendido por dois homens armados enquanto entrava no carro. Ele tentou reagir, mas foi alvejado. Os criminosos fugiram do local em seguida.



