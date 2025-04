Policial Militar é morto a tiros na Avenida Brasil, Rio de Janeiro

Na madrugada desta quinta-feira, um policial militar foi assassinado na Avenida Brasil, em Campo Grande, Zona Oeste do Rio de Janeiro . O veículo do policial, alvejado por tiros, foi encontrado pelo Batalhão de Policiamento em Vias Expressas, com o corpo no interior e uma pistola sobre ele. A delegacia de homicídios investiga o crime e realiza perícia no local. O nome do policial não será divulgado em respeito à família. O incidente gerou congestionamento na região. A vítima era do Batalhão de Irajá.



