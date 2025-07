Policial militar é morto após reagir a tentativa de assalto em São Cristóvão

Um policial militar foi baleado e morto após uma tentativa de assalto, ao lado da estação do metrô de São Cristóvão, zona norte do Rio de Janeiro , no final da tarde de quarta-feira (16). O agente foi identificado como cabo Carlos Eduardo de Souza, lotado no 4º BPM.

Ele estava em sua moto, a caminho do trabalho, quando foi abordado por três criminosos em duas motos. O policial reagiu ao crime, trocou tiros com os bandidos, e foi baleado na barriga. A vítima foi socorrida e levada em estado grave para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, mas não resistiu aos ferimentos.

Outros policiais presenciaram o crime e também trocaram tiros com os ladrões, que fugiram sem levar a moto de Carlos Eduardo. Mais tarde, um suspeito foi preso no morro da Mangueira com uma das motos utilizadas no crime. Durante os tiros, passageiros que estavam em uma composição do metrô, na estação de São Cristóvão, ficaram em pânico.

