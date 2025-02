Policial militar mata a tiros motorista em briga de trânsito no Rio

Um policial militar matou a tiros um motorista durante uma briga de trânsito no Rio Comprido, na zona norte do Rio de Janeiro , no domingo (19). O PM dirigia um táxi quando colidiu com um carro. Segundo testemunhas, o condutor desceu do veículo e apontou uma arma para o policial. Nesse momento, o militar reagiu com disparos. A vítima foi identificada como Raphael Pomposelle, de 38 anos. A Delegacia de Homicídios da Capital está investigando o caso.