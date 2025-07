Policial militar morto em Vila Valqueire foi atingido por dois tiros na cabeça ao sair de lanchonete

A polícia investiga a morte de Tulio de Siqueira Maia, terceiro sargento da Polícia Militar, em Vila Valqueire, zona oeste do Rio de Janeiro . O PM estava de folga quando foi abordado por criminosos armados em uma moto ao deixar uma lanchonete com sua mulher. Ele foi atingido por dois tiros na cabeça, foi levado ao Hospital Estadual Carlos Chagas, mas não resistiu aos ferimentos. Os bandidos fugiram sem levar nada. A Delegacia de Homicídios coleta depoimentos e imagens para identificar os suspeitos. Tulio era lotado no Batalhão de Queimados e deixa esposa e uma filha.



