Policial militar salva bebê engasgado com leite na zona oeste do Rio

O policial militar Rafael Santos salvou um bebê de 11 meses engasgado com o leite materno em Magalhães Bastos, na zona oeste do Rio de Janeiro . A mãe, desesperada, pediu ajuda ao vizinho, que é PM. O 3º sargento Rafael Santos acordou com os gritos e rapidamente prestou o socorro. Ele realizou a manobra ensinada pela corporação para desobstruir as vias respiratórias do bebê.



