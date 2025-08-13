Polícias Civil e Militar realizam ação contra a expansão territorial do CV em Jacarepaguá
A ação ocorre na comunidade da Gardênia Azul, que era dominada por uma narcomilícia e vem sendo alvo de disputas territoriais
Policiais civis e militares realizam, nesta quarta-feira (13), uma operação contra a expansão territorial da facção criminosa Comando Vermelho na zona oeste do Rio de Janeiro. A ação ocorre na comunidade da Gardênia Azul, que era dominada por uma narcomilícia e vem sendo alvo de disputas territoriais, com ofensivas cada vez mais violentas por parte dos narcoterroristas do CV.
Além de conter a expansão, as diligências desta quarta têm o objetivo de forçar a facção a recuar, liberando o território. A operação visa, também, ao cumprimento de mandados de prisão e a colher elementos que ajudem a desmantelar completamente a atuação da facção criminosa na região.
