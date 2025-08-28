Polícias e MP deflagram operação contra o PCC no Rio de Janeiro
Mais de 1.400 agentes atuam em operação que investiga fraude bilionária com combustíveis
A operação denominada Carbona Oculto é realizada por uma força-tarefa composta pela Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal e Ministério Público no Rio de Janeiro.
A ação conta com a participação de 1.400 agentes em todo o Brasil e visa desmantelar um esquema criminoso ligado ao PCC que movimentava cerca de 7 bilhões de reais através da adulteração e distribuição irregular de combustíveis.
Estão sendo cumpridos mais de 100 mandados de busca e apreensão e pelo menos 42 mandados de prisão.
