População fica em meio ao fogo cruzado durante tiroteio no Complexo de Israel

Os moradores do Complexo de Israel, na zona norte do Rio de Janeiro , enfrentaram dias de medo devido à violência da facção que domina a área e ao Álvaro Malaquias Santa Rosa, mais conhecido como Peixão, chefe do tráfico da região. Na última terça-feira (11), criminosos tentaram fechar a linha Vermelha, que fica perto da região, após uma operação para demolir o "resort" do traficante . Houve intensa troca de tiros. Passageiros de ônibus e motoristas ficaram em meio ao fogo cruzado. A circulação dos trens também foi afetada.



