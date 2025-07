Prédio da OAB no Rio de Janeiro passa por varredura após ameaça de atentado

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) no centro do Rio de Janeiro está fechada até meio dia devido a uma ameaça de atentado extremista.

A decisão foi tomada por Ana Tereza Basilho, presidente da OAB, após a Secretaria Nacional de Segurança Pública informar sobre o risco.

A Polícia Federal investiga a situação com o apoio de várias unidades policiais, incluindo o Batalhão de Ações com Cães e a CORE.

Agentes de segurança, presentes devido ao evento do BRICS, também participam para garantir a segurança no local.

