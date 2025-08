Prefeito Eduardo Paes anuncia construção de três bases para força armada da Guarda Municipal

O prefeito Eduardo Paes anunciou a construção de três bases para a nova Força de Segurança Armada da Guarda Municipal. A primeira base será feita no Leblon, a segunda em Piedade e a terceira em Inhoaíba. Segundo Paes, a força terá o papel de combater crimes como roubos e furtos em áreas urbanas, sem ocupar territórios controlados por tráfico ou milícia. "Nós tomamos a decisão de armar uma parte da Guarda Municipal para combater crimes de rua", afirmou Paes. O treinamento dos agentes começará em setembro e deve durar cerca de quatro meses. A nova força irá atuar em conjunto com as Polícias Militar e Civil para melhorar a segurança na cidade do Rio de Janeiro .



